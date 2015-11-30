Pon "Me gusta" y sigue las noticias
LSMA_Angle_Candle - indicador para MetaTrader 5
- 865
Indicador LSMA_Angle_ en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo LSMA_Angle_ de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador LSMA_Angle_.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators
Fig. 1. Indicador LSMA_Angle_Candle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14056
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores DeMarker de periodos distintos.ColorZerolagDeMarker_HTF
Indicador ColorZerolagDeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
El experto Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.