LSMA_Angle_Candle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
865
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Indicador LSMA_Angle_ en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo LSMA_Angle_ de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador LSMA_Angle_.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators

Fig. 1. Indicador LSMA_Angle_Candle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14056

