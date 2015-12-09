無料でロボットをダウンロードする方法を見る
LSMA_Angle_Candle - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソクタイプのインディケータLSMA_Angle_価格の時系列値に相応するアルゴリズムLSMA_Angle_による処理からローソクが構成されます。
多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータLSMA_Angle_.ex5のコンパイルされたファイルが存在している必要があります。
ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
インディケータ Schaff Trend Cycleは、2つの異なるDeMarkerオシレータ―の間の差に基づくものです。ColorZerolagDeMarker_HTF
インディケータColorZerolagDeMarkerは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF
インディケータColorSchaffDeMarkerTrendCycleは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
エキスパート Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルに対して、オシレータ― ColorSchaffDeMarkerTrendCycleのポジションの変化をベースにしたものです。