ローソクタイプのインディケータLSMA_Angle_価格の時系列値に相応するアルゴリズムLSMA_Angle_による処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータLSMA_Angle_.ex5のコンパイルされたファイルが存在している必要があります。

画像1インディケータ LSMA_Angle_Candle