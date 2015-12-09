コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

LSMA_Angle_Candle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
879
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
ローソクタイプのインディケータLSMA_Angle_価格の時系列値に相応するアルゴリズムLSMA_Angle_による処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータLSMA_Angle_.ex5のコンパイルされたファイルが存在している必要があります。

画像1インディケータ LSMA_Angle_Candle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14056

