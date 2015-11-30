CodeBaseSecciones
ColorZerolagDeMarker_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador ColorZerolagDeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorZerolagDeMarker.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagDeMarker_HTF

Fig. 1. Indicador ColorZerolagDeMarker_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14054

