Indikatoren

LSMA_Angle_Candle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
632
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der LSMA_Angle_ Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen, verarbeitet mittels des AnchoredMomentum Algorithmus.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei LSMA_Angle_.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der LSMA_Angle_Candle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14056

