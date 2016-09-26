und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
LSMA_Angle_Candle - Indikator für den MetaTrader 5
- 632
Der LSMA_Angle_ Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen, verarbeitet mittels des AnchoredMomentum Algorithmus.
In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei LSMA_Angle_.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der LSMA_Angle_Candle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14056
Der Schaff Trend Cycle Indikator basiert auf der Differenz zwischen zwei DeMarker Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.ColorZerolagDeMarker_HTF
Der ColorZerolagDeMarker Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.
Der ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
Der Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Experte beruht auf der Änderung der Lage des ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Oszillators hinsichtlich der überkauften bzw. überverkauften Ebenen.