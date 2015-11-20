请观看如何免费下载自动交易
LSMA_Angle_Candle - MetaTrader 5脚本
指标 LSMA_Angle_Candle 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 LSMA_Angle 算法处理之后的结果。
在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。
此指标需要编译的指标文件 LSMA_Angle_Candle.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. LSMA_Angle_Candle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14056
