LSMA_Angle_Candle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1083
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
O indicador LSMA_Angle_ implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados ​​pelo algoritmo LSMA_Angle.

Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.

Requer a compilação do arquivo do indicador LSMA_Angle.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador LSMA_Angle_Candle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14056

