LSMA_Angle_Candle - indicador para MetaTrader 5
O indicador LSMA_Angle_ implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados pelo algoritmo LSMA_Angle.
Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.
Requer a compilação do arquivo do indicador LSMA_Angle.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador LSMA_Angle_Candle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14056
