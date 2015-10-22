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LSMA_Angle_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор LSMA_Angle_ в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом LSMA_Angle_ соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора LSMA_Angle_.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators
Рис.1. Индикатор LSMA_Angle_Candle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами DeMarker.ColorZerolagDeMarker
Этот аналог осциллятора DeMarker формирует свои показания, используя пять индикаторов DeMarker
Индикатор ColorZerolagDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffDeMarkerTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах