



Индикатор LSMA_Angle_ в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом LSMA_Angle_ соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора LSMA_Angle_.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators

Рис.1. Индикатор LSMA_Angle_Candle