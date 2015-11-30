Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorSchaffDeMarkerTrendCycle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 847
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores DeMarker de periodos distintos.
Fig. 1. Indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14055
ColorZerolagDeMarker_HTF
Indicador ColorZerolagDeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorZerolagDeMarker
Este análogo del oscilador DeMarker forma sus indicaciones usando cinco indicadores DeMarker.
LSMA_Angle_Candle
Indicador LSMA_Angle_ en forma de vela.ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF
Indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.