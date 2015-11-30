CodeBaseSecciones
ColorSchaffDeMarkerTrendCycle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
847
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores DeMarker de periodos distintos.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14055

