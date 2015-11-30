CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
794
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14063

LSMA_Angle_Candle LSMA_Angle_Candle

Indicador LSMA_Angle_ en forma de vela.

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores DeMarker de periodos distintos.

Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

El experto Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.

Exp_ColorZerolagDeMarker Exp_ColorZerolagDeMarker

Experto Exp_ColorZerolagDeMarker con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagDeMarker.