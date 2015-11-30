Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 794
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle.mq5.
Fig. 1. Indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14063
Indicador LSMA_Angle_ en forma de vela.ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores DeMarker de periodos distintos.
El experto Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.Exp_ColorZerolagDeMarker
Experto Exp_ColorZerolagDeMarker con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagDeMarker.