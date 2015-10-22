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ColorSchaffDeMarkerTrendCycle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами DeMarker.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
ColorZerolagDeMarker
Этот аналог осциллятора DeMarker формирует свои показания, используя пять индикаторов DeMarkerMultiDeMarkerTrend_x10
Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора DeMarker с десяти различных таймфреймов
LSMA_Angle_Candle
Индикатор LSMA_Angle_ в свечном видеColorZerolagDeMarker_HTF
Индикатор ColorZerolagDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах