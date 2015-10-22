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Индикаторы

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1928
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами DeMarker.

Рис.1. Индикатор ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

Рис.1. Индикатор ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

ColorZerolagDeMarker ColorZerolagDeMarker

Этот аналог осциллятора DeMarker формирует свои показания, используя пять индикаторов DeMarker

MultiDeMarkerTrend_x10 MultiDeMarkerTrend_x10

Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора DeMarker с десяти различных таймфреймов

LSMA_Angle_Candle LSMA_Angle_Candle

Индикатор LSMA_Angle_ в свечном виде

ColorZerolagDeMarker_HTF ColorZerolagDeMarker_HTF

Индикатор ColorZerolagDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах