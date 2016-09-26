CodeBaseKategorien
ColorSchaffDeMarkerTrendCycle - Indikator für den MetaTrader 5

Der Schaff Trend Cycle Indikator basiert auf der Differenz zwischen zwei DeMarker Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.

Abb.1. Der ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Indikator

Abb.1. Der ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14055

ColorZerolagDeMarker_HTF ColorZerolagDeMarker_HTF

Der ColorZerolagDeMarker Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

ColorZerolagDeMarker ColorZerolagDeMarker

Dieser Oszillator ist analog zum DeMarker Oszillator und wird auf Basis von fünf DeMarker Indikatoren berechnet.

LSMA_Angle_Candle LSMA_Angle_Candle

Der LSMA_Angle_ Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF

Der ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.