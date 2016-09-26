Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorSchaffDeMarkerTrendCycle - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 723
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Schaff Trend Cycle Indikator basiert auf der Differenz zwischen zwei DeMarker Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.
Abb.1. Der ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14055
ColorZerolagDeMarker_HTF
Der ColorZerolagDeMarker Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.ColorZerolagDeMarker
Dieser Oszillator ist analog zum DeMarker Oszillator und wird auf Basis von fünf DeMarker Indikatoren berechnet.
LSMA_Angle_Candle
Der LSMA_Angle_ Indikator realisiert als Folge von Kerzen.ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF
Der ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.