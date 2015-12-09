コードベースセクション
ColorSchaffDeMarkerTrendCycle - MetaTrader 5のためのインディケータ

インディケータSchaff Trend Cycleは、2つの異なるDeMarkerオシレータ―の間の差に基づくものです。

画像1インディケータ ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14055

