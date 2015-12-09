無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorSchaffDeMarkerTrendCycle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 810
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータSchaff Trend Cycleは、2つの異なるDeMarkerオシレータ―の間の差に基づくものです。
画像1インディケータ ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14055
ColorZerolagDeMarker_HTF
インディケータColorZerolagDeMarkerは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。ColorZerolagDeMarker
このオシレータ―DeMarkerのアナログは、DeMarkerの5つのインディケータを使い自分の値を形成します。
LSMA_Angle_Candle
ローソクタイプのインディケータLSMA_Angle_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF
インディケータColorSchaffDeMarkerTrendCycleは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。