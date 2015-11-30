Este análogo del oscilador DeMarker forma sus indicaciones usando cinco indicadores DeMarker.

Todas las variables cuyos valores se puedan cambiar, se representan con los parámetros externos del indicador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los valores de estas variables son, en cierto sentido, interdependientes, ¡y su selección deber realizarse con sumo cuidado!

Los parámetros de entrada del tipo FactorN representan el peso específico de las indicaciones del oscilador DeMarker con un número N en el valor general del indicador final.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagDeMarker