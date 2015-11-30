Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorZerolagDeMarker - indicador para MetaTrader 5
Este análogo del oscilador DeMarker forma sus indicaciones usando cinco indicadores DeMarker.
Todas las variables cuyos valores se puedan cambiar, se representan con los parámetros externos del indicador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los valores de estas variables son, en cierto sentido, interdependientes, ¡y su selección deber realizarse con sumo cuidado!
Los parámetros de entrada del tipo FactorN representan el peso específico de las indicaciones del oscilador DeMarker con un número N en el valor general del indicador final.
Fig. 1. Indicador ColorZerolagDeMarker
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14052
El indicador MultiDeMarkerTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador DeMarker de diez marcos temporales diferentes.DeMarkerTrend_x10Full
Variante del indicador DeMarkerTrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador DeMarker utilizado para representar las tendencias actuales.
Indicador ColorZerolagDeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores DeMarker de periodos distintos.