Indicadores

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores DeMarker em diferentes períodos.

Fig.1. O indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14055

