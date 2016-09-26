und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorZerolagDeMarker - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Oszillator ist analog zum DeMarker Oszillator und wird auf Basis von fünf DeMarker Indikatoren berechnet.
Alle Variablen, deren Werte variiert werden können, sind in den Eingabeparameter des Indikators implementiert. Man muss aber berücksichtigen, dass die Werte der Variablen in gewissem Sinne voneinander abhängig sind, verändern Sie sie also sehr vorsichtig!
Die Eingabevariablen vom Typ FactorN stellen das Einheitsgewicht der Werte des DeMarker Oszillators mit der Nummer N im Gesamtwert des Indikators dar.
Abb.1. Der ColorZerolagDeMarker Indikator
Der MultiDeMarkerTrend_x10 Indikator zeigt Informationen über aktuelle Trends unter Verwendung der Lage des DeMarker Indikators von zehn verschiedenen Zeitrahmen aus anDeMarkerTrend_x10Full
Eine Version des DeMarkerTrend_x10 Indikators mit der Option, Eingabeparameter für jeden DeMarker Oszillator, der bei der Anzeige aktueller Trends verwendet wird, individuell einzustellen.
Der ColorZerolagDeMarker Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
Der Schaff Trend Cycle Indikator basiert auf der Differenz zwischen zwei DeMarker Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.