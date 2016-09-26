



Dieser Oszillator ist analog zum DeMarker Oszillator und wird auf Basis von fünf DeMarker Indikatoren berechnet.

Alle Variablen, deren Werte variiert werden können, sind in den Eingabeparameter des Indikators implementiert. Man muss aber berücksichtigen, dass die Werte der Variablen in gewissem Sinne voneinander abhängig sind, verändern Sie sie also sehr vorsichtig!

Die Eingabevariablen vom Typ FactorN stellen das Einheitsgewicht der Werte des DeMarker Oszillators mit der Nummer N im Gesamtwert des Indikators dar.

Abb.1. Der ColorZerolagDeMarker Indikator