無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorZerolagDeMarker - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 793
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このオシレータ―DeMarkerのアナログは、DeMarkerの5つのインディケータを使い自分の値を形成します。
全ての編集可能な変数は、インディケータの外部パラメータです。しかしながら、これらの変数の値は、いくつかの意味で相互に関係している為、それらの選択はより綿密に行われる必要があるという事実に注意をしてください。
入力変数FactorNは、全指標値の数NとDeMarkerオシレータ―の比重を表しています。
画像1インディケータ ColorZerolagDeMarker
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14052
MultiDeMarkerTrend_x10
インディケータ MultiDeMarkerTrend_x10は、異なる10の時間軸のDeMarkerインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。DeMarkerTrend_x10Full
現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―DeMarkerの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータDeMarkerTrend_x10の変種
ColorZerolagDeMarker_HTF
インディケータColorZerolagDeMarkerは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
インディケータ Schaff Trend Cycleは、2つの異なるDeMarkerオシレータ―の間の差に基づくものです。