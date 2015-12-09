このオシレータ―DeMarkerのアナログは、DeMarkerの5つのインディケータを使い自分の値を形成します。

全ての編集可能な変数は、インディケータの外部パラメータです。しかしながら、これらの変数の値は、いくつかの意味で相互に関係している為、それらの選択はより綿密に行われる必要があるという事実に注意をしてください。

入力変数FactorNは、全指標値の数NとDeMarkerオシレータ―の比重を表しています。

画像1インディケータ ColorZerolagDeMarker