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ColorZerolagDeMarker - индикатор для MetaTrader 5
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Этот аналог осциллятора DeMarker формирует свои показания, используя пять индикаторов DeMarker.
Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!
Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора DeMarker с номером N в общем значении итогового индикатора.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagDeMarker
Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора DeMarker с десяти различных таймфреймовDeMarkerTrend_x10Full
Вариант индикатора DeMarkerTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора DeMarker, которые используются для отображения действующих трендов
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами DeMarker.LSMA_Angle_Candle
Индикатор LSMA_Angle_ в свечном виде