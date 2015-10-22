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Индикаторы

ColorZerolagDeMarker - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1975
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Этот аналог осциллятора DeMarker формирует свои показания, используя пять индикаторов DeMarker.

Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!

Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора DeMarker с номером N в общем значении итогового индикатора.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagDeMarker

Рис.1. Индикатор ColorZerolagDeMarker

MultiDeMarkerTrend_x10 MultiDeMarkerTrend_x10

Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора DeMarker с десяти различных таймфреймов

DeMarkerTrend_x10Full DeMarkerTrend_x10Full

Вариант индикатора DeMarkerTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора DeMarker, которые используются для отображения действующих трендов

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами DeMarker.

LSMA_Angle_Candle LSMA_Angle_Candle

Индикатор LSMA_Angle_ в свечном виде