Esta variante do oscilador DeMarker é calculada com base em cinco indicadores DeMarker

Todas as variáveis ​​editáveis ​​são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis ​​são interdependentes sob certa medida, assim você deve ajustá-las com mais cuidado!

As variáveis ​​​​de entrada FactorN representam a unidade de peso do DeMarker com N números no valor total do indicador.

Fig.1. O indicador ColorZerolagDeMarker