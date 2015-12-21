Participe de nossa página de fãs
ColorZerolagDeMarker - indicador para MetaTrader 5
965
-
Esta variante do oscilador DeMarker é calculada com base em cinco indicadores DeMarker
Todas as variáveis editáveis são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis são interdependentes sob certa medida, assim você deve ajustá-las com mais cuidado!
As variáveis de entrada FactorN representam a unidade de peso do DeMarker com N números no valor total do indicador.
Fig.1. O indicador ColorZerolagDeMarker
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14052
O indicador MultiDeMarkerTrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais, utilizando o oscilador DeMarker a partir de diferentes timeframesDeMarkerTrend_x10Full
Uma variante do indicador DeMarkerTrend_x10 com a opção de personalizar individualmente os parâmetros de entrada que são usados para exibir as tendências atuais de cada oscilador DeMarker
O indicador ColorZerolagDeMarker com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores DeMarker em diferentes períodos