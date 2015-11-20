请观看如何免费下载自动交易
ColorZerolagDeMarker
此为 DeMarker 振荡器的变种, 计算基于五条 DeMarker 指标。
所有的可编辑变量作为指标输入参数。但是，请记住，这些变量在一定程度上是相互依赖，所以您应该仔细地调整它们！
FactorN 输入变量代表全部指标数值中的 N 个数量的 DeMarker 单位权重。
图例.1. ColorZerolagDeMarker 指标
MultiDeMarkerTrend_x10
指标 MultiDeMarkerTrend_x10 依据来自十个不同时间帧 DeMarker 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。DeMarkerTrend_x10Full
一款 DeMarkerTrend_x10 指标的变种, 每条 DeMarker 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。
ColorZerolagDeMarker_HTF
指标 ColorZerolagDeMarker 在输入参数中有时间帧选项。ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
此 Schaff 趋势周期指标基于两条不同周期的 DeMarker 振荡器。