ColorZerolagDeMarker - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
此为 DeMarker 振荡器的变种, 计算基于五条 DeMarker 指标。

所有的可编辑变量作为指标输入参数。但是，请记住，这些变量在一定程度上是相互依赖，所以您应该仔细地调整它们！

FactorN 输入变量代表全部指标数值中的 N 个数量的 DeMarker 单位权重。

图例.1. ColorZerolagDeMarker 指标

MultiDeMarkerTrend_x10 MultiDeMarkerTrend_x10

指标 MultiDeMarkerTrend_x10 依据来自十个不同时间帧 DeMarker 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。

DeMarkerTrend_x10Full DeMarkerTrend_x10Full

一款 DeMarkerTrend_x10 指标的变种, 每条 DeMarker 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。

ColorZerolagDeMarker_HTF ColorZerolagDeMarker_HTF

指标 ColorZerolagDeMarker 在输入参数中有时间帧选项。

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

此 Schaff 趋势周期指标基于两条不同周期的 DeMarker 振荡器。