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MultiDeMarkerTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора DeMarker с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в красный цвет, положение выше уровня перекупленности — в сине-голубой. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10
Вариант индикатора DeMarkerTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора DeMarker, которые используются для отображения действующих трендовDeMarkerTrend_x10
Индикатор DeMarkerTrend_x10 отображает положение осциллятора DeMarker с десяти разных таймфреймов
Этот аналог осциллятора DeMarker формирует свои показания, используя пять индикаторов DeMarkerColorSchaffDeMarkerTrendCycle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами DeMarker.