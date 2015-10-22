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Индикаторы

MultiDeMarkerTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1863
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора DeMarker с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в красный цвет, положение выше уровня перекупленности — в сине-голубой. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10

Рис.1. Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10

DeMarkerTrend_x10Full DeMarkerTrend_x10Full

Вариант индикатора DeMarkerTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора DeMarker, которые используются для отображения действующих трендов

DeMarkerTrend_x10 DeMarkerTrend_x10

Индикатор DeMarkerTrend_x10 отображает положение осциллятора DeMarker с десяти разных таймфреймов

ColorZerolagDeMarker ColorZerolagDeMarker

Этот аналог осциллятора DeMarker формирует свои показания, используя пять индикаторов DeMarker

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами DeMarker.