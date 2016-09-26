



Der MultiDeMarkerTrend_x10 Indikator zeigt Informationen über aktuelle Trends unter Verwendung der Lage des DeMarker Indikators von zehn verschiedenen Zeitrahmen aus an.

Jedem Indikator entspricht eine der 10 Linien des Indikators. Wenn der Oszillator unter der überverkauften Ebene liegt, werden die Quadrate rot, wenn er über der überkauften Ebene liegt - blau. In anderen Fällen sind die Quadrate grau. Die farbigen Punkte erscheinen auf den Linien bei der Ablösung des Balkens des entsprechenden Zeitrahmens.

Abb.1. Der MultiDeMarkerTrend_x10 Indikator