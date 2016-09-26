CodeBaseKategorien
Indikatoren

MultiDeMarkerTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der MultiDeMarkerTrend_x10 Indikator zeigt Informationen über aktuelle Trends unter Verwendung der Lage des DeMarker Indikators von zehn verschiedenen Zeitrahmen aus an.

Jedem Indikator entspricht eine der 10 Linien des Indikators. Wenn der Oszillator unter der überverkauften Ebene liegt, werden die Quadrate rot, wenn er über der überkauften Ebene liegt - blau. In anderen Fällen sind die Quadrate grau. Die farbigen Punkte erscheinen auf den Linien bei der Ablösung des Balkens des entsprechenden Zeitrahmens.

Abb.1. Der MultiDeMarkerTrend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14051

DeMarkerTrend_x10Full DeMarkerTrend_x10Full

Eine Version des DeMarkerTrend_x10 Indikators mit der Option, Eingabeparameter für jeden DeMarker Oszillator, der bei der Anzeige aktueller Trends verwendet wird, individuell einzustellen.

DeMarkerTrend_x10 DeMarkerTrend_x10

Der DeMarkerTrend_x10 Indikator zeigt die Lage des DeMarker Oszillators von zehn verschiedenen Zeitrahmen aus an.

ColorZerolagDeMarker ColorZerolagDeMarker

Dieser Oszillator ist analog zum DeMarker Oszillator und wird auf Basis von fünf DeMarker Indikatoren berechnet.

ColorZerolagDeMarker_HTF ColorZerolagDeMarker_HTF

Der ColorZerolagDeMarker Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.