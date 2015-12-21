Participe de nossa página de fãs
MultiDeMarkerTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
O indicador MultiDeMarkerTrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais, utilizando o oscilador DeMarker a partir de diferentes timeframes.
Cada uma das dez linhas correspondem a um indicador separado. Se o oscilador está posicionado abaixo do nível sobrevendido, as linhas são pintadas em vermelho, se está acima do nível sobrecomprado, as linhas são pintadas em azul médio. Caso contrário, as linhas são cinza. Pontos coloridos aparecem nas linhas quando altera a barra do timeframe correspondente.
Fig.1. O indicador MultiDeMarkerTrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14051
