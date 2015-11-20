指标 MultiDeMarkerTrend_x10 依据来自十个不同时间帧 DeMarker 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。

十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。如果振荡器的位置低于超卖区域, 彩色方块喷成红色, 如果高于超买区域, 彩色方块喷成中蓝色。否则, 方块为灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

图例.1. MultiDeMarkerTrend_x10 指标