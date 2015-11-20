请观看如何免费下载自动交易
MultiDeMarkerTrend_x10 - MetaTrader 5脚本
指标 MultiDeMarkerTrend_x10 依据来自十个不同时间帧 DeMarker 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。
十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。如果振荡器的位置低于超卖区域, 彩色方块喷成红色, 如果高于超买区域, 彩色方块喷成中蓝色。否则, 方块为灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14051
DeMarkerTrend_x10Full
一款 DeMarkerTrend_x10 指标的变种, 每条 DeMarker 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。DeMarkerTrend_x10
指标 DeMarkerTrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 DeMarker 振荡器位置。
ColorZerolagDeMarker
此为 DeMarker 振荡器的变种, 计算基于五条 DeMarker 指标。ColorZerolagDeMarker_HTF
指标 ColorZerolagDeMarker 在输入参数中有时间帧选项。