ポケットに対して
インディケータ

MultiDeMarkerTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
779
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータ MultiDeMarkerTrend_x10は、異なる10の時間軸のDeMarkerインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。

10のインディケータラインのうちの1つは、各インディケータに相応しています。オシレーターの状況が、売られ過ぎレベルより下の場合は赤色になり、買われ過ぎレベルよりも上の場合水色になります。その他の場合は、ラインの色は灰色になります。該当する時間軸のバーの推移時に、ライン上にカラーの点が出現します。

画像1インディケータ MultiDeMarkerTrend_x10

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14051

