MultiDeMarkerTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ
インディケータ MultiDeMarkerTrend_x10は、異なる10の時間軸のDeMarkerインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。
10のインディケータラインのうちの1つは、各インディケータに相応しています。オシレーターの状況が、売られ過ぎレベルより下の場合は赤色になり、買われ過ぎレベルよりも上の場合水色になります。その他の場合は、ラインの色は灰色になります。該当する時間軸のバーの推移時に、ライン上にカラーの点が出現します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14051
DeMarkerTrend_x10Full
現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―DeMarkerの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータDeMarkerTrend_x10の変種DeMarkerTrend_x10
インディケータ DeMarkerTrend_x10は、オシレータ―DeMarkerの10の時間軸の状況を反映します。
ColorZerolagDeMarker
このオシレータ―DeMarkerのアナログは、DeMarkerの5つのインディケータを使い自分の値を形成します。ColorZerolagDeMarker_HTF
インディケータColorZerolagDeMarkerは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。