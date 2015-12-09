インディケータ MultiDeMarkerTrend_x10は、異なる10の時間軸のDeMarkerインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。

10のインディケータラインのうちの1つは、各インディケータに相応しています。オシレーターの状況が、売られ過ぎレベルより下の場合は赤色になり、買われ過ぎレベルよりも上の場合水色になります。その他の場合は、ラインの色は灰色になります。該当する時間軸のバーの推移時に、ライン上にカラーの点が出現します。

画像1インディケータ MultiDeMarkerTrend_x10