LRMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 799
- 799
- Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Indicador LRMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador LRMA.mq5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14019
Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador LinearRegSlope_V2.LinearRegSlope_V1_Sign
Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador LinearRegSlope_V1.
Variante del indicador MFITrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador MFI utilizado para representar las tendencias actuales.StochasticTrend_x10Full
Variante del indicador StochasticTrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador StochasticTrend utilizado para representar las tendencias actuales.