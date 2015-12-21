Participe de nossa página de fãs
LRMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 869
- 869
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador LRMA com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer o arquivo do indicador LRMA.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14019
