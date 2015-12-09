コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

LRMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
749
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
LRMA.mq5 (4.72 KB) ビュー
LRMA_HTF.mq5 (8.09 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ　LRMAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータLRMA.mq5がある必要があります。

画像1インディケータ LRMA_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14019

LinearRegSlope_V2_Sign LinearRegSlope_V2_Sign

インディケータ　LinearRegSlope_V2のベースとシグナルのラインの交差を使用するシグナルインディケータ

LinearRegSlope_V1_Sign LinearRegSlope_V1_Sign

インディケータ　LinearRegSlope_V1のベースとシグナルのラインの交差を使用するシグナルインディケータ

MFITrend_x10Full MFITrend_x10Full

現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―MFIの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータMFITrend_x10の変種

StochasticTrend_x10Full StochasticTrend_x10Full

現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―Stochasticの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータStochasticTrend_x10の変種