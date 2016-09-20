CodeBaseKategorien
Indikatoren

LRMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

LRMA.mq5 (4.72 KB) ansehen
LRMA_HTF.mq5 (8.09 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Indikator LRMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator LRMA.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator LRMA_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14019

LinearRegSlope_V2_Sign LinearRegSlope_V2_Sign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung einer Kreuzung der Haupt und Signal-Linien des Indikators LinearRegSlope_V2

LinearRegSlope_V1_Sign LinearRegSlope_V1_Sign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung einer Kreuzung der Haupt und Signal-Linien des Indikators LinearRegSlope_V1

MFITrend_x10Full MFITrend_x10Full

Die Variante des Indikators MFITrend_x10 mit der individuellen Einstellungsmöglichkeit der Eingangsparameter MFI, die für die Anzeige der aktuellen Trends verwendet werden

StochasticTrend_x10Full StochasticTrend_x10Full

Eine Version des StochasticTrend_x10 Indikators mit der Option, Eingabeparameter für jeden Stochastic Oszillator, welcher bei der Anzeige aktueller Trends verwendet wird, individuell einzustellen.