Variante del indicador MFITrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador MFI utilizado para representar las tendencias actuales.
El indicador usa la clase de la biblioteca GetFontName.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include).
Fig. 1. Indicador MFITrend_x10Full
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14034
