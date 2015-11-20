请观看如何免费下载自动交易
指标 LRMA 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 LRMA.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14019
LinearRegSlope_V2_Sign
一款信号量箭头指标，基于 LinearRegSlope_V2 指标的主线和信号线交叉。LinearRegSlope_V1_Sign
一款信号量箭头指标，基于 LinearRegSlope_V1 指标的主线和信号线交叉。
MFITrend_x10Full
一款 MFITrend_x10 指标的变种, 每条 MFI 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。StochasticTrend_x10Full
一款 StochasticTrend_x10 指标的变种, 每条 StochasticTrend 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。