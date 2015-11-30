Pon "Me gusta" y sigue las noticias
LinearRegSlope_V2_Sign - indicador para MetaTrader 5
Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador LinearRegSlope_V2.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador LinearRegSlope_V2_Sign
Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador LinearRegSlope_V1.Exp_LinearRegSlope_V1
Experto Exp_LinearRegSlope_V1 con entrada al cambiar el color de la nube del indicador LinearRegSlope_V1.
Indicador LRMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.MFITrend_x10Full
Variante del indicador MFITrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador MFI utilizado para representar las tendencias actuales.