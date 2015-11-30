CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

LinearRegSlope_V2_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
856
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
LinearRegSlope_V2_Sign.mq5 (13.74 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador LinearRegSlope_V2.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador LinearRegSlope_V2_Sign

Fig. 1. Indicador LinearRegSlope_V2_Sign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14017

LinearRegSlope_V1_Sign LinearRegSlope_V1_Sign

Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador LinearRegSlope_V1.

Exp_LinearRegSlope_V1 Exp_LinearRegSlope_V1

Experto Exp_LinearRegSlope_V1 con entrada al cambiar el color de la nube del indicador LinearRegSlope_V1.

LRMA_HTF LRMA_HTF

Indicador LRMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

MFITrend_x10Full MFITrend_x10Full

Variante del indicador MFITrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador MFI utilizado para representar las tendencias actuales.