Este indicador se calcula de la siguiente manera:

LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(PRECIO[bar]) - 2.0 * SMA(PRECIO[bar])

donde:

LWMA() - media lineal ponderado;

SMA() - media simple;

PRECIO[] - Valor de las series de precios;

bar - Índice de la barra actual.

Este indicador muestra claramente la tendencia del mercado dividiendo el gráfico de precios en dos sectores. Si el precio está por encima de la línea del indicador, la tendencia es alcista. Si el precio está por debajo de la línea del indicador, la tendencia es bajista.

El indicador utiliza las clases de las bibliotecas SmoothAlgorithms.mqh y IndicatorsAlgorithms.mqh (deben ser guardadas en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".





