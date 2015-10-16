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Индикаторы

LRMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1922
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор LRMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LRMA.mq5.

Рис.1. Индикатор LRMA_HTF

LinearRegSlope_V2_Sign LinearRegSlope_V2_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной линий индикатора LinearRegSlope_V2

LinearRegSlope_V1_Sign LinearRegSlope_V1_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной линий индикатора LinearRegSlope_V1

MFITrend_x10Full MFITrend_x10Full

Вариант индикатора MFITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора MFI, которые используются для отображения действующих трендов

StochasticTrend_x10Full StochasticTrend_x10Full

Вариант индикатора StochasticTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора Stochastic, которые используются для отображения действующих трендов