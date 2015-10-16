Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной линий индикатора LinearRegSlope_V1

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной линий индикатора LinearRegSlope_V2

Вариант индикатора MFITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора MFI, которые используются для отображения действующих трендов

Вариант индикатора StochasticTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора Stochastic, которые используются для отображения действующих трендов