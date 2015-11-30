CodeBaseSecciones
StochasticTrend_x10Full - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Variante del indicador StochasticTrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador Stochastic utilizado para representar las tendencias actuales.

El indicador usa la clase  de la biblioteca GetFontName.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include).  

Fig. 1. Indicador StochasticTrend_x10Full

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14035

