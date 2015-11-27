Mira cómo descargar robots gratis
Laguerre_ADX_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Diferencia de los indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi en una ventana, en forma de histograma de color.
Fig. 1. Indicador Laguerre_ADX_Histogram
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13992
