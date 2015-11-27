CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Laguerre_ADX_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
842
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Diferencia de los indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi en una ventana, en forma de histograma de color.

Fig. 1. Indicador Laguerre_ADX_Histogram

Fig. 1. Indicador Laguerre_ADX_Histogram

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13992

Laguerre_ADX Laguerre_ADX

Indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi en una ventana, en forma de nube.

Laguerre_ADX_HTF Laguerre_ADX_HTF

Los indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi han sido creados en una ventana en forma de nube, con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

dynamix_HTF dynamix_HTF

Indicador dynamix con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_Laguerre_ADX Exp_Laguerre_ADX

El experto Exp_Laguerre_ADX está construido sobre la base del cambio de color del indicador Laguerre_ADX.