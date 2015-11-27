Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Laguerre_ADX_HTF - indicador para MetaTrader 5
Los indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi han sido creados en una ventana en forma de nube, con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores Laguerre_PlusDi.mq5 y Laguerre_MinusDi.mq5.
Fig. 1. Indicador Laguerre_ADX_HTF
Indicador LeManChanel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Laguerre_ROC_HTF
Indicador Laguerre_ROC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi en una ventana, en forma de nube.Laguerre_ADX_Histogram
Diferencia de los indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi en una ventana, en forma de histograma de color.