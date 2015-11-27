CodeBaseSecciones
Laguerre_ADX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Los indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi han sido creados en una ventana en forma de nube, con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores Laguerre_PlusDi.mq5 y Laguerre_MinusDi.mq5.

Fig. 1. Indicador Laguerre_ADX_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13990

LeManChanel_HTF LeManChanel_HTF

Indicador LeManChanel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Laguerre_ROC_HTF Laguerre_ROC_HTF

Indicador Laguerre_ROC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Laguerre_ADX Laguerre_ADX

Indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi en una ventana, en forma de nube.

Laguerre_ADX_Histogram Laguerre_ADX_Histogram

Diferencia de los indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi en una ventana, en forma de histograma de color.