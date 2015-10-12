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Laguerre_ADX_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Разница индикаторов Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде цветной гистограммы.
Рис.1. Индикатор Laguerre_ADX_Histogram
LeManChanel_HTF
Индикатор LeManChanel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.dynamix
Индикатор строит веер скользящих средних и по каждой из них вычисляет ускорение/замедление, это дает возможность увидеть затухание тренда и момент его смены.
Laguerre_ADX
Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облакаLaguerre_ADX_HTF
Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах