Индикатор строит веер скользящих средних и по каждой из них вычисляет ускорение/замедление, это дает возможность увидеть затухание тренда и момент его смены.

Индикатор LeManChanel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака

Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах