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Индикаторы

Laguerre_ADX_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2166
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Разница индикаторов Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде цветной гистограммы.

Рис.1. Индикатор Laguerre_ADX_Histogram

Рис.1. Индикатор Laguerre_ADX_Histogram

LeManChanel_HTF LeManChanel_HTF

Индикатор LeManChanel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

dynamix dynamix

Индикатор строит веер скользящих средних и по каждой из них вычисляет ускорение/замедление, это дает возможность увидеть затухание тренда и момент его смены.

Laguerre_ADX Laguerre_ADX

Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака

Laguerre_ADX_HTF Laguerre_ADX_HTF

Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах