Laguerre_PlusDi - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Emerald King/transport_david
Indicador PlusDi, elaborado con un filtro Laguerre.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 14.09.2007.
Figura 1. Indicador Laguerre_PlusDi
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2308
