Indicadores

Laguerre_PlusDi - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Emerald King/transport_david

Indicador PlusDi, elaborado con un filtro Laguerre.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 14.09.2007.

Figura 1. Indicador Laguerre_PlusDi

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2308

