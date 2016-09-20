und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Laguerre_ADX_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 643
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Die Differenz der Indikatoren Laguerre_PlusDi und Laguerre_MinusDi sind in einem Fenster in Form eines farbigen Histogramms.
in Abb.1. Der Indikator Laguerre_ADX_Histogram
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13992
