Indikatoren

Laguerre_ADX_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
643
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Die Differenz der Indikatoren Laguerre_PlusDi und Laguerre_MinusDi  sind in einem Fenster in Form eines farbigen Histogramms.

in Abb.1. Der Indikator Laguerre_ADX_Histogram

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13992

