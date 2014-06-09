Indicador de señal de semáforo que determina el momento de cambio direccional del precio en varias barras, la cantidad de barras se establece en los parámetros de entrada del indicador.

Indicador PlusDi, elaborado con un filtro Laguerre.

El experto Exp_StochasticCGOscillator está construido en base a las señales del oscilador StochasticCGOscillator.

Indicador StochasticCGOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.