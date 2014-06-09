Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Laguerre_MinusDi - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 973
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Emerald King / transport_david
Indicador MinusDi, elaborado con un filtro Laguerre.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 13.09.2007.
Figura 1. Indicador Laguerre_MinusDi
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2309
