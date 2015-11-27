CodeBaseSecciones
Laguerre_ADX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
748
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Laguerre_ADX.mq5 (9.78 KB) ver
Indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi en una ventana, en forma de nube. 

Fig. 1. Indicador Laguerre_ADX

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13991

Laguerre_ADX_HTF Laguerre_ADX_HTF

Los indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi han sido creados en una ventana en forma de nube, con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

LeManChanel_HTF LeManChanel_HTF

Indicador LeManChanel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Laguerre_ADX_Histogram Laguerre_ADX_Histogram

Diferencia de los indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi en una ventana, en forma de histograma de color.

dynamix_HTF dynamix_HTF

Indicador dynamix con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.