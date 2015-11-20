请观看如何免费下载自动交易
Laguerre_ADX_Histogram - MetaTrader 5脚本
指标 Laguerre_PlusDi 和 Laguerre_MinusDi 之间的差异在单独的窗口里形成彩色直方条。
图例.1. Laguerre_ADX_Histogram 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13992
Laguerre_ADX
指标 Laguerre_PlusDi 和 Laguerre_MinusDi 在单独的窗口里形成彩色云。Laguerre_ADX_HTF
指标 Laguerre_PlusDi 和 Laguerre_MinusDi 在单独的窗口里形成彩色云, 并在输入参数中有时间帧选项。
dynamix_HTF
此 dynamix 指标在输入参数中有时间帧选项。Exp_Laguerre_ADX
此 Exp_Laguerre_ADX 自动交易程序是基于 Laguerre_ADX 指标的颜色变化。