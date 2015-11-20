代码库部分
Laguerre_ADX_Histogram - MetaTrader 5脚本

指标 Laguerre_PlusDi 和 Laguerre_MinusDi 之间的差异在单独的窗口里形成彩色直方条。

图例.1. Laguerre_ADX_Histogram 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13992

Laguerre_ADX Laguerre_ADX

指标 Laguerre_PlusDi 和 Laguerre_MinusDi 在单独的窗口里形成彩色云。

Laguerre_ADX_HTF Laguerre_ADX_HTF

指标 Laguerre_PlusDi 和 Laguerre_MinusDi 在单独的窗口里形成彩色云, 并在输入参数中有时间帧选项。

dynamix_HTF dynamix_HTF

此 dynamix 指标在输入参数中有时间帧选项。

Exp_Laguerre_ADX Exp_Laguerre_ADX

此 Exp_Laguerre_ADX 自动交易程序是基于 Laguerre_ADX 指标的颜色变化。