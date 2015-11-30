CodeBaseSecciones
dynamix_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador dynamix con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador dynamix.mq5.

Fig. 1. Indicador dynamix_HTF

Laguerre_ADX_Histogram Laguerre_ADX_Histogram

Diferencia de los indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi en una ventana, en forma de histograma de color.

Laguerre_ADX Laguerre_ADX

Indicadores Laguerre_PlusDi y Laguerre_MinusDi en una ventana, en forma de nube.

Exp_Laguerre_ADX Exp_Laguerre_ADX

El experto Exp_Laguerre_ADX está construido sobre la base del cambio de color del indicador Laguerre_ADX.

Laguerre_ADX_Histogram_HTF Laguerre_ADX_Histogram_HTF

Indicador Laguerre_ADX_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.