ポケットに対して
インディケータ

Laguerre_ADX_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
763
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
カラーヒストグラムとしての1つのウィンドウでの、インディケータLaguerre_PlusDiLaguerre_MinusDiの違い

画像1インディケータ Laguerre_ADX_Histogram

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13992

