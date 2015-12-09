無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Laguerre_ADX_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
カラーヒストグラムとしての1つのウィンドウでの、インディケータLaguerre_PlusDiとLaguerre_MinusDiの違い
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13992
Laguerre_ADX
雲としての1つのウィンドウでの、インディケータLaguerre_PlusDiとLaguerre_MinusDiLaguerre_ADX_HTF
雲としての1つのウィンドウでの、インディケータLaguerre_PlusDiとLaguerre_MinusDiは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
dynamix_HTF
インディケータdynamixは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。Exp_Laguerre_ADX
エキスパートアドバイザ Exp_Laguerre_ADXは、インディケータLaguerre_ADXの色の変化をベースに構築されています。