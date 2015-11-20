请观看如何免费下载自动交易
指标 Laguerre_PlusDi 和 Laguerre_MinusDi 处于单独的窗口里, 并在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 Laguerre_PlusDi.mq5 和 Laguerre_MinusDi.mq5 指标文件。将它们放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. Laguerre_ADX_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13990
