Indikatoren

Laguerre_ADX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Die Indikatoren Laguerre_PlusDi und Laguerre_MinusDi  sind in einem Fenster in Form einer Wolke mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren Laguerre_PlusDi.mq5 und Laguerre_MinusDi.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Laguerre_ADX_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13990

