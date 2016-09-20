



Die Indikatoren Laguerre_PlusDi und Laguerre_MinusDi sind in einem Fenster in Form einer Wolke mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren Laguerre_PlusDi.mq5 und Laguerre_MinusDi.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Laguerre_ADX_HTF