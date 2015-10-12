



Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов Laguerre_PlusDi.mq5 и Laguerre_MinusDi.mq5.

Рис.1. Индикатор Laguerre_ADX_HTF