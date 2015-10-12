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Индикаторы

Laguerre_ADX_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1826
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов Laguerre_PlusDi.mq5 и Laguerre_MinusDi.mq5.

Рис.1. Индикатор Laguerre_ADX_HTF

Рис.1. Индикатор Laguerre_ADX_HTF

Laguerre_ADX Laguerre_ADX

Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака

Laguerre_ADX_Histogram Laguerre_ADX_Histogram

Разница индикаторов Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде цветной гистограммы

dynamix_HTF dynamix_HTF

Индикатор dynamix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_Laguerre_ADX Exp_Laguerre_ADX

Эксперт Exp_Laguerre_ADX построен на основе изменения цвета индикатора Laguerre_ADX