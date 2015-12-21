Participe de nossa página de fãs
Laguerre_ADX_HTF - indicador para MetaTrader 5
Os indicadores Laguerre_PlusDi e Laguerre_MinusDi numa única janela, na forma de uma nuvem colorida e com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer os arquivos dos indicadores Laguerre_PlusDi.mq5 e Laguerre_MinusDi.mq5. Coloque no terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13990
