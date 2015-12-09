無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Laguerre_ADX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
雲としての1つのウィンドウでの、Laguerre_PlusDiとLaguerre_MinusDiは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータLaguerre_PlusDi.mq5とLaguerre_MinusDi.mq5がある必要があります。
画像1インディケータ Laguerre_ADX_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13990
