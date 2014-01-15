Para que el asesor experto trabaje necesita el indicador personalizado BreakoutBarsTrend_v2 (descargar en la carpeta MQL5/indicadores, y este asesor experto estará en la carpeta MQL5/Experts).

Este es el significado:

la posición se abre en el cambio de tendencia. Si el parámetro "Número de falsas señales" es igual a cero, la posición se abre en cada reversión. Si este parámetro es mayor que cero, la posición se abrirá sólo si la tendencia de reversión actual precede el número ajustado de las señales falsas.

Las posiciones tampoco se cierran cuando la tendencia cambia su dirección, o stop loss/take profit.

La señal será falsa si la distancia en pips entre precio de cierre de la primera barra de la tendencia y el precio de cierre de la próxima tendencia es negativa. En el ejemplo de la tendencia falsa de vender (close[prev] - close[next] < 0, para la tendencia falsa de compra close[next] - close[prev] < 0):





Parámetros:

Reversión - modo de reversión (en pips o porcentajes)

Delta - la distancia mínima para el cambio de tendencia.

Número de señales falsas - las posiciones se abrirán sólo si la señal actual tiene un conjunto de número de señales falsas. Si el parámetro es igual a cero, la posición se abre en cada reversión.

Además de los parámetros anteriores hay Stop-loss, Take profit, Lot.



¡Nota! Si el modo de reversión es en porcentaje, los parámetros del Delta, Stop loss y Take profit también deben establecerse en porcentaje. Si la reversión es en pips, entonces Delta, Stop loss y Take profit también debe establecerse en pips.



Los resultados de la prueba en EURUSD H1, 2012. Reversión en porcentaje, Delta = 0,3%, stop loss y take profit son iguales a 1%.

a) Entrada en cada reversión (Número de falsas señales es igual a 0)

b) los mismos parámetros, pero la entrada es después de una serie de señales falsas (número de falsas señales es igual a 3)